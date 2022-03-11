Находиться на улице или в доме – опасно. Поэтому срочно спрячтесь в укрытии.

К теме Есть высокая вероятность диверсий в Ровненской и Львовской областях, – Генеральный штаб ВСУ

Помогите пожилым людям или женщинам с детьми пройти в бомбоубежище. Также не забудьте прихватить с собой "тревожный рюкзак".

Заметим, что одновременно воздушная опасность существует в Днепре, Ровно и на Волыни.

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