Согласно предоставленной информации, на Волынском направлении противник наступательных действий не проводит.

Важно Враг перегруппировывается и готовит очередную попытку взять Киев, – Генштаб ВСУ

Несмотря на это сохраняется высокая вероятность совершения диверсий группами российских оккупантов. Это касается военных объектов и гражданской инфраструктуры в Ровненской и Львовской областях.

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Публикация Генерального штаба ВСУ

На Волынском направлении противник наступательных действий не проводит, однако сохраняется высокая вероятность совершения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры в Ровненской и Львовской областях диверсионно-разведывательными группами оккупантов.