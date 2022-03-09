Згідно з наданою інформацією, на Волинському напрямку противник наступальних дій не проводить.

Важливо Ворог перегруповується і готує чергову спробу взяти Київ, – Генштаб ЗСУ

Попри це зберігається висока ймовірність здійснення диверсій групами російських окупантів. Це стосується військових обʼєктів та цивільної інфраструктури у Рівненській та Львівській областях.

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Допис Генерального штабу ЗСУ

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводить, проте зберігається висока ймовірність здійснення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури у Рівненській та Львівській областях диверсійно-розвідувальними групами окупантів.