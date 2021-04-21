В Чернигове начали разрушаться древние курганы. Туристы и местные отдыхающие протоптали глубокие тропы на курганах, а весенние воды серьезно их углубили.

Сейчас археологические памятники с разных сторон прорезают целые борозды. Как можно спасти курганы X века – в сюжете.

Интересно Выжить после изменения климата: архитекторы разработали концепцию поселения в пустыне

В Чернигове разрушаются древние курганы

Александр Сидоренко едва ли не каждый день прогуливался возле древних курганов с маленькой дочкой. В 2021 году, когда сошел снег, увидел неприятные изменения.

Обратили внимание, что после зимы на Кургане появились борозды,

– рассказал местный житель.

Он убежден, что вреда наделали туристы и местные отдыхающие: "Туристы приходят на курган, фотографируются. Обязательно залезают туда дети, вытоптали там ров. Прошли дожди, ров углубился и начинает делить курган на несколько частей".

Древнейшие достопримечательности города

По словам историка Олега Васюты, люди начали разрушать, а природа добавила свои коррективы. Про древние курганы Гульбище и Безымянный – он знает все.



Разрушение курганов в Чернигове / Фото 24 канала

"Эти памятники – самые древние в Чернигове. Их раскопки осуществил еще в 1872 году Дмитрий Самоквасов. Гульбище датируется первой половиной X века. К этому периоду также относится и Безымянный", – отметил Васюта.

Справка. По информации из Википедии, Дмитрий Самоквасов – археолог и историк права, родом из Новгород-Северщины. Он осуществлял раскопки археологических памятников в России и Украине.

Историк отметил, что курганы полностью исследовали: "Сейчас мы видим уже воссозданные после раскопок памятники. Они расположены под охраной государства, но в свободном доступе для людей".

В Чернигове разрушаются древние курганы: смотрите сюжет 24 канала

Историк: Катастрофы нет, но нужно обратить внимание

Васюта отметил, что на памятниках образовался ров, но в дальнейшем может произойти эрозия самой насыпи кургана.

"Там катастрофы такой нет. Однако, я думаю, надо обратить на это внимание. И пока это не требует больших усилий, то можно его укрепить", – он добавил.

Возможно ли сохранить памятники природы

Но поможет ли укрепление почвы, если на курганы и дальше будет заходить толпа, неизвестно. Там гуляют все желающие туристы, владельцы собак со своими питомцами, мамы с детьми.

Обратите внимание Во Львове начали демонтаж барельефов монумента Славы: фото и видео

Особенно нравится людям сидеть именно на верхушке курганов. Оттуда виден прекрасный вид на древний город. Однако, чтобы сохранить памятники, их все же нужно загородить хотя бы символическим забором.

Можно было бы сделать символическую ограду с табличкой: "Не заходить на курган, чтобы в дальнейшем таких проблем не было,

– отметил Васюта.

Реконструкция парка на Болдиной горе – в перспективе местных властей. Историк убежден, что к планам ремонта нужно добавить замечания относительно курганов.