У Чернігові почали руйнуватися древні кургани. Туристи і місцеві відпочивальники протоптали глибокі стежки на курганах, а весняні води серйозно їх поглибили.

Наразі археологічні пам'ятки з різних боків прорізають цілі борозни. Як можна врятувати кургани X століття – у сюжеті.

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У Чернігові руйнуються древні кургани

Олександр Сидоренко чи не щодня прогулювався біля древніх курганів з маленькою донькою. У 2021 році, коли зійшов сніг, побачив неприємні зміни.

Звернули увагу, що після зими на кургані з'явилися борозни,

– розповів місцевий житель.

Він переконаний, що шкоди наробили туристи та місцеві відпочивальники: "Туристи приходять на курган, фотографуються. Обов'язково залазять туди діти, витоптали там рівчак. Пройшли дощі, рівчак поглибився і починає ділити курган на кілька частин".

Найдавніші пам'ятки міста

За словами історика Олега Васюти, люди почали руйнувати, а природа додала свої корективи. Про древні кургани Гульбище та Безіменний – він знає все.



Руйнація курганів в Чернігові / Фото 24 каналу

"Ці пам'ятки – найдавніші в Чернігові. Їхні розкопки здійснили ще у 1872 році Дмитро Самоквасов. Гульбище датується першою половиною X століття. До цього періоду також належить і Безіменний", – відзначив Васюта.

Довідка. За інформацією з Вікіпедії, Дмитро Самоквасов – археолог та історик права, родом із Новгород-Сіверщини. Він здійснював розкопки археологічних пам'яток у Росії та Україні.

Історик зауважив, що кургани повністю дослідили: "Наразі ми бачимо вже відтворені після розкопок пам'ятки. Вони розташовані під охороною держави, але у вільному доступі для людей".

У Чернігові руйнуються древні кургани: дивіться сюжет 24 каналу

Історик: Катастрофи немає, але потрібно звернути увагу

Васюта відзначив, що на пам'ятках утворився рівчак, але надалі може відбутись ерозія самого насипу кургану.

"Там катастрофи такої немає. Однак, я думаю, треба звернути на це увагу. І поки це не потребує великих зусиль, то можна його зміцнити", – він додав.

Чи можливо зберегти пам'ятки

Та чи допоможе зміцнення ґрунту, якщо на кургани і надалі заходитиме натовп, невідомо. Там гуляють всі охочі: туристи, власники собак зі своїми улюбленцями, мами з дітьми.

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Особливо подобається людям сидіти саме на верхівці курганів. Звідти видно чудовий краєвид на древнє місто. Проте щоб зберегти пам'ятки, їх все ж потрібно загородити хоча б символічним парканом.

Можна було б зробити символічну огорожу з табличкою: "Не заходити на курган", щоб надалі таких проблем не було,

– відзначив Васюта.

Реконструкція парку на Болдиній горі – в перспективі місцевої влади. Історик переконаний, що до планів ремонту потрібно додати зауваження щодо курганів.