Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
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Отмечается: во время комендантского часа запрещено покидать укрытие или жилье. В это время усиливается работа наших военных против диверсионно-разведывательных групп противника.
Не создавайте дополнительных препятствий, а также не подвергайте себя опасности,
– отметили в ОВА.
Есть исключения
Исключение составляют граждане и работники критической инфраструктуры. Однако с собой у них должны быть документы, удостоверяющие личность или специальный пропуск.
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