Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Увага Окупанти завдали два ракетних удари по загальновійськовому полігону на Рівненщині
Зазначається: під час комендантської години заборонено покидати укриття чи власне житло. У цей час посилюється робота наших військових проти диверсійно-розвідувальних груп супротивника.
Не створюйте додаткових перешкод, а також не наражайте себе на небезпеку,
– зазначили в ОВА.
Є винятки
Виключення становлять певні громадяни та працівники критичної інфраструктури. Однак з собою вони повинні мати документи, що посвідчують особу чи спеціальну перепустку.
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