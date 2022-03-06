Людям надо идти из дома в подвал и выключить все возможные коммуникации. По дороге забрать больных, старых или немощных соседей, если они есть.

К теме В Виннице и на Николаевщине воздушная тревога

Важные вещи, как деньги и документы всегда должны быть наготове. С собой также следует взять воду и еду на первое время. Это на случай, если опасность будет длительной.

О том, что воздушная тревога миновала, оповестит следующий сигнал сирены. Он означает отбой.

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