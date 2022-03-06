Людям треба йти з будинку в підвал і вимкнути всі можливі комунікації. Дорогою забрати хворих, старих чи немічних сусідів, якщо вони є.

До теми У Вінниці та на Миколаївщині повітряна тривога

Важливі речі, як-от гроші та документи завжди мають бути напоготові. З собою також слід взяти воду та їжу на перший час. Це на випадок, якщо небезпека буде тривалою.

Про те, що повітряна тривога минула сповістить наступний сигнал сирени. Він означає відбій.



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