Ранее Conflict Intelligence Team сообщила, что враг сбрасывает на Чернигов авиабомбы с зажигательным действием. Их использование вообще запрещено международными конвенциями.

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Тем временем в Харькове не стихают обстрелы. Оккупанты уничтожили когда-то известный торговый центр "Никольский". Мэр города Игорь Терехов обещает: в будущем все отстроят.

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