Из укрытия нельзя выходить до сигнала "отбой". Это может спасти жизнь!

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий


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