Из укрытия нельзя выходить до сигнала "отбой". Это может спасти жизнь!
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
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В Чернигове снова объявили воздушную тревогу. В городе раздаются сирены, поэтому всем необходимо спускаться в укрытие.
Источник:"Суспільне Чернігів"
Из укрытия нельзя выходить до сигнала "отбой". Это может спасти жизнь!
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!