З укриття не можна виходити до сигналу "відбій". Це може врятувати життя!
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У Чернігові знову оголосили повітряну тривогу. У місті лунають сирени, тож всім необхідно спускатись в укриття.
Джерело:"Суспільне Чернігів"
З укриття не можна виходити до сигналу "відбій". Це може врятувати життя!
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!