Соответствующую информацию обнародовали ориентировочно в 20:44 4 марта. Людей предупреждают об угрозе атаки с неба.
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В Чернигове раздаются сирены
Внимание! Чернигов – воздушная тревога. Все в укрытие,
– говорится в сообщении.
Более того, впоследствии воздушную тревогу объявили в Прилуках и Нежине Черниговской области.
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