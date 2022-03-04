Відповідну інформацію оприлюднили орієнтовно о 20:44 4 березня. Людей попереджають про загрозу атаки з неба.

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У Чернігові лунають сирени

Увага! Чернігів – повітряна тривога. Всі в укриття,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, згодом повітряну тривогу оголосили у Прилуках та Ніжині Чернігівської області.



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