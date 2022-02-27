Журналисты Суспільного предупредили жителей Чернигова о воздушной тревоге 27 февраля в 20:34. Это предупреждение означает, что людям нужно немедленно спуститься в укрытия и не выходить до отдельного уведомления.

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По информации Суспільного в течение дня черниговцы отбиваются от атак врага в ожесточенных боях. Город частично обесточен, местные больницы оказались без воды и тепла.

В то же время сеть супермаркетов АТБ готова предоставить людям подвалы магазинов для укрытия, в случае необходимости.

Российские оккупанты атакуют

В Чернигове ловят российских оккупантов, которые занимаются мародерством. При них находят документы, подтверждающие гражданство России, а также военные нашивки, справочники и другие вещи.

В области зафиксировали вражеские танки. Вооруженные силы Украины уничтожают технику врага.

Город несколько раз подвергся обстрелам в течение дня. Армия страны-агрессора ударила по центру Чернигова в попытках попасть в административные здания, но попала в жилые постройки. Известно о по меньшей мере 16 пострадавших.

В 18 часов очередной ракетный удар уничтожил здание бывшего театра имени Щорса в центре Чернигова.

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