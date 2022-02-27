Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что в инстаграме появился его фейковый клон.

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Официальные каналы не меняются

Политик дал несколько советов, как отличать фейковые аккаунты от настоящих:

  • Официальные каналы связи в соцсетях обозначают бейджем верификации (синей галочкой),
  • Надо обращать внимание на то, когда создана страница – дату первого сообщения и прочее.

Сегодня каналы связи не меняются. Если такое изменение будет, сообщат на других официальных ресурсах.

Официальные страницы киевской власти

  1. Telegram
  2. Instagram
  3. Facebook
  4. Twitter

Фейковая страница Кличко / Скриншот