Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что в инстаграме появился его фейковый клон.
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Официальные каналы не меняются
Политик дал несколько советов, как отличать фейковые аккаунты от настоящих:
- Официальные каналы связи в соцсетях обозначают бейджем верификации (синей галочкой),
- Надо обращать внимание на то, когда создана страница – дату первого сообщения и прочее.
Сегодня каналы связи не меняются. Если такое изменение будет, сообщат на других официальных ресурсах.
Официальные страницы киевской власти
Фейковая страница Кличко / Скриншот