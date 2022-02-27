Мер Києва Віталій Кличко попередив, що в інстаграмі з'явився його фейковий клон.

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Офіційні канали не змінюються

Політик дав кілька порад, як відрізняти фейкові акаунти від справжніх:

  • Офіційні канали зв’язку в соцмережах позначають бейджем верифікації (синьою галочкою),
  • Треба звертати увагу на те, коли створена сторінка – дату першого повідомлення та інше.

Сьогодні канали зв’язку не змінюються. Якщо така зміна буде, повідомлять на інших офіційних ресурсах.

Офіційні сторінки київської влади

  1. Telegram
  2. Instagram
  3. Facebook
  4. Twitter


Фейкова сторінка Кличка / Скриншот