Сирены в Чернигове сработали 1 марта около 11:35. Местные жители должны сохранять спокойствие и позаботиться о своей защите.
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ЧЕРНИГОВ! В УКРЫТИЕ!
– говорится в сообщении.
Как только вы услышали сирену, следует оперативно выключить газ и свет. Тогда взять с собой "тревожный рюкзак" и уйти в укрытие.
Местные власти призывают всех помочь пожилым людям и инвалидам. Так как им может быть трудно самостоятельно спрятаться.
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