Сирени в Чернігові оголосили 1 березня близько 11:35. Місцеві жителі мають зберігати спокій та подбати про свій захист.

До теми На Чернігівщину зайшли білоруські війська – Суспільне

ЧЕРНІГІВ! В УКРИТТЯ!

– мовиться в повідомленні.

Як тільки ви почули сирену, слід оперативно вимкнути газ та світло. Тоді взяти зі собою "тривожний рюкзак" і піти в укриття.

Місцева влада закликає усіх допомогти також літнім людям та інвалідам. Адже їм може бути важко самостійно сховатися.

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