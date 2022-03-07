Сирены, извещающие об опасности авиаударов, завыли 7 марта в 14:54. Также об опасности сообщили жителей Сум.
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Всего 7 марта примерно в 14:50 о воздушной тревоге сообщили в:
- Чернигове,
- Житомире,
- Сумах,
- Киеве,
- Виннице,
- Днепре,
- на Кировоградщине.
Если вы услышали сирены, нужно:
- включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;
- взять медицинскую аптечку, документы, деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;
- быстро и спокойно пойти в ближайшее укрытие.
Если вы не имеете возможности спуститься в укрытие, то можно спрятаться дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной комнате, ближе к несущим стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.
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