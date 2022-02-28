Враги продолжают обстреливать украинские города. В частности, они не гнушаются бомбить жилые районы.

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В Чернигове – воздушная тревога

Приблизительно в 4:20 28 февраля в Чернигове начали раздаваться сирены из-за угрозы вражеских обстрелов. В городе объявили воздушную тревогу.

Все горожане должны немедленно уйти в убежища и сохранять спокойствие. Если вы находитесь на улице, обязательно найдите себе укрытие.

Напомним, что находиться там нужно, пока не услышите соответствующий сигнал или уведомление об отбое воздушной тревоги.

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