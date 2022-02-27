Враги ведут также информационную войну, распространяя всевозможные фейки. В частности, они касаются сигналов тревоги.

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В Госспецсвязи опровергли фейк в отношении сирен

Из-за постоянных угроз обстрела украинских городов оккупантами включают систему оповещения. Мирные жители некоторых населенных пунктов вместе со своими детьми буквально ночуют в укрытиях, другие же оставляют все дела и тоже бегут в убежище, ожидая отмены тревоги.

В Госспецсвязи рассказали подробнее о сиренах, чтобы избежать дезинформации населения. Ведь многие верят фейкам оккупантов, несмотря на то, что Украина живет под звуки системы оповещения уже 4 сутки. Есть только 2 вида сигналов:

прерывистый "Внимание всем", означающий, что нужно включить телевизор или приемник и слушать дальнейшие инструкции;

непрерывное, что означает воздушную тревогу.

Никаких обучающих сирен в стране, в которой идет вина, быть не может.

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