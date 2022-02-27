Вороги ведуть також інформаційну війну, поширюючи різноманітні фейки. Зокрема, вони стосуються сигналів тривоги

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

У Держспецзв'язку спростували фейк щодо сирен

Через постійні загрози обстрілу українських міст окупантами вмикають систему оповіщення. Мирні жителі деяких населених пунктів разом зі своїми дітьми буквально ночують в укриттях, інші ж лишають усі справи й також біжать у сховище, чекаючи скасовування тривоги.

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