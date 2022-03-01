Бои в этот день продолжались в Чернигове, Нежине и общинах по всей области.
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Однако глава Черниговской ОВ успокоил, что бойцам поступает оружие, в том числе современные противотанковые комплексы.
Местные власти помогают теробороне и ВСУ с горючим, подвозом пищи и необходимого укрепления блокпостов.
Все больше людей приобщается к помощи ВСУ, ТРО и тем, кто не может позаботиться о себе,
– говорит Вячеслав Чаус.
Какая помощь едет в Черниговскую область:
- прибыли грузовики с продовольствием, 2 марта прибудут первые фуры для продуктовых сетей, работают местные хлебозаводы;
- направляется гуманитарный груз из Черновцов.
Глава Черниговской ОВ добавил, 1 марта – День памяти жертв Корюковской трагедии.
"Во время Второй мировой войны, 79 лет назад, нацисты сожгли 7-тысячный городок со всеми жителями. Сегодня это ужасное преступление уже в масштабах всей Черниговщины повторяют российские оккупанты", – заявил он.
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