Бої цього дня тривали в Чернігові, Ніжині та громадах по всій області.

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Проте голова Чернігівської ОВА заспокоїв, що бійцям надходить зброя, в тому числі сучасні протитанкові комплекси.

Місцева влада допомагає теробороні та ЗСУ із пальним, підвозом їжі та найнеобхіднішого, укріплення блокпостів.

Все більше людей долучається до допомоги ЗСУ, ТРО та тим, хто не може про себе подбати,

– каже В’ячеслав Чаус.

Яка допомога їде до Чернігівської області:

прибули вантажівки із продовольством, 2 березня прибудуть перші фури для продуктових мереж, працюють місцеві хлібзаводи;

направляється гуманітарний вантаж із Чернівців.

Голова Чернігівської ОВ додав, 1 березня – День пам’яті жертв Корюківської трагедії.

"Під час Другої світової війни, 79 років тому, нацисти спалили 7-тисячне містечко із усіма жителями. Сьогодні цей жахливий злочин уже в масштабах всієї Чернігівщини повторюють російські окупанти", – заявив він.