Трагедія сталась, коли чоловік намагався проникнути всередину покинутої техніки. Отож людям радять бути пильними та вкрай обережними.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Краще не торкатись до речей, які залишили окупанти

Без необхідності не намагайтеся проникнути до покинутої ворожої техніки та не торкайтесь залишених окупантом речей!

– кажуть у Центрі протидії дезінформації.

Зазначимо, що Сумщина майже одразу потрапила під удар окупанта. Нищівних авіаударів зазнала Охтирка. Російські війська увійшли і в сам обласний центр. Місцевим жителям радили не виходити на вулиці та навіть не наближатись до вікон, адже можливі вуличні бої.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.