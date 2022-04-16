Сам монумент расположен около украинской Сеньковки на разветвлении границы трех государств.

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Его нужно снести

По мнению Атрошенко, если памятник находится на нейтральной территории, то оттуда просто нужно "вырезать" часть, символизирующую Украину.

Эту нашу "сестру" оттуда надо вырезать каким-нибудь лазером, или Бог знает чем. А если на нашей земле стоит вообще уничтожить,

– отмечает Владислав Атрошенко.

Напомним, монумент "Три сестры" был построен в августе 1975 года в честь "дружбы" украинского, белорусского и русского народов. Каждый год, до 2016-го, там проводился фестиваль "Славянское единство".

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