Красавец Чернигов разрушен почти на 70%. Больше всего досталось центральному стадиону, который по иронии судьбы носит имя российского космонавта Юрия Гагарина.

К теме Боруссия Дортмунд и Германия помогут восстановить разрушенный стадион Десны в Чернигове

Стадион начали бомбить ночью. Был очень слышен гул самолетов, а затем раздалось несколько ударов,

– рассказывает Дарья, которая живет в частном доме рядом со стадионом.



Поле арены усеяно обломками и воронками / Фото Суспільне Чернігів

Из-за ударной волны ее жилище зашаталось. "Я видела, как двигаются стены и думала, что дом не выдержит, и очень удивилась, что он устоял, и что мы не умерли", – вспоминает женщина.

После авиаудара стадион Гагарина был разрушен, и сейчас там работают коммунальные службы. Рядом со стадионом была библиотека, которая тоже уничтожена. Еще одна "денацификация" от оккупантов.

Стадион Гагарина теперь в руинах: смотрите видео