Красень Чернігів зруйнований майже на 70%. Чи не найбільше дісталося центральному стадіону, який за іронією долі носить ім’я російського космонавта Юрія Гагаріна.

До теми Відновити стадіон у Чернігові допоможуть німці

Стадіон почали бомбити вночі. Було дуже чутно гул літаків, а згодом пролунало кілька ударів,

– розповідає пані Дарина, яка живе в приватному будинку поруч зі стадіоном.



Поле арени всіяне уламками і воронками / Фото Суспільне Чернігів

Через ударну хвилю її помешкання захиталося. "Я бачила як рухаються стіни і думала, що будинок не витримає, і дуже здивувалася, що він встояв, і що ми не померли", – згадує жінка.

Після авіаудару стадіон Гагаріна був зруйнований, і зараз там працюють комунальні служби. Поруч зі стадіоном була бібліотека, яка теж знищена. Ще одна "денацифікація" від окупантів.

Стадіон Гагаріна тепер у руїнах: дивіться відео