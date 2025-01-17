Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Сейчас продолжается досудебное расследование, полиция устанавливает всех пострадавших от действий преступной группы.

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На Черниговщине мошенники годами травили людей

Правоохранители рассказали, что 44-летний и 34-летний черниговцы подыскивали людей, которые "находятся в уязвимом состоянии", и склоняли их к совместному употреблению алкоголя. Они регулярно приносили потерпевшим спиртное, в которое добавляли сильнодействующие лекарственные препараты и вредные вещества, в частности метиловый спирт.

Таким образом злоумышленники убеждали потерпевших оформить доверенность на распоряжение их недвижимостью. Получив соответствующие документы, они добавляли смертельную дозу лекарств в алкоголь и поили им владельцев имущества.

При попытке напоить очередного потерпевшего спиртосодержащим ядовитым веществом сообщники были задержаны оперативниками при силовой поддержке спецподразделения КОРД,

– говорится в сообщении Нацполиции.

Во время обысков у фигурантов изъяли бутылки со спиртосодержащими веществами, сильнодействующие таблетки, ряд паспортов граждан и документов на имущество – доверенности, завещания, заявления, договоры купли-продажи, пенсионные удостоверения, десятки банковских карточек и мобильных телефонов. Также у задержанных обнаружены винтовка и гладкоствольное ружье с патронами.

Правоохранители провели обыски у подозреваемых / Фото: Нацполиция

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.