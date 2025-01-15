Об инциденте 15 января в заметке в Facebook сообщил мэр города Роман Марцинкив, после за дело взялась полиция, передает 24 Канал.

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Пончик с опасной начинкой

Такой пончик с "сюрпризом" сегодня приобрели в одном из супермаркетов города. Фото прислали мне в личку. Настоящий ли патрон? Как он попал в пончик? Полиция выясняет детали. К слову. Производитель не местный,

– говорится в сообщении Марцинкива.

Булка с патроном внутри / Фото Facebook Марцинкива

В полиции рассказали предварительные детали расследования происшествия. Там заявили, что 15 января к инспектору образовательной безопасности обратился классный руководитель младшего класса одного из лицеев Ивано-Франковска. Педагог сообщил, что его ученик обнаружил патрон в хлебобулочном изделии. По словам ребенка его накануне приобрела бабушка в одном из супермаркетов областного центра.

Патрон оказался учебным. Расследование продолжается.

К слову, полиция в Киеве установила еще четырех участников скандального инцидента с участием несовершеннолетних. Начато уголовное производство за надругательство над государственными символами.