Свой текст с недовольством он начал словами "если бы я был президентом". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Фицо в Facebook.

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Фицо назвал школьника "неуправляемым" и решил раздать "пощечины"

Фицо назвал школьника Симона Оманика, который, к слову, получил бронзовую медаль на центральноевропейской математической олимпиаде в Венгрии в 2024 году, "неуправляемым подростком".

"Меня атакует случай, когда неуправляемый подросток с украинским флагом на костюме отказывается пожать руку президенту Словакии. Главе государства, который получил свой мандат на прямых выборах и ловко победил крупнейшего политического трансформатора Ивана Корчко", – написал Фицо в своем "коротком эссе для позднего вечера".

Словацкий политик возмутился, что антисловацкие и антиправительственные СМИ "сто шесть раз" аплодируют Симону Оманику, и считает, что "его пренебрежительная рука должна быть примером неповиновения".

Кому-то здесь надо три пощечины. Я бы начал с антигосударственных СМИ. А потом жизненный опыт. Если бы я, будучи студентом, пожаловался дома на учителя, что тот дергал меня за волосы, мама дала мне еще две пощечины, потому что учитель всегда был прав,

– дал "совет" Фицо.

Представив себя президентом, он добавил, что спросил бы, есть ли у парня детская комната и чему его научили родители.

"И в-третьих, я бы взял его награду и отправил туда, где ей место, на глазах у всех СМИ. И напоследок хочу поблагодарить министра образования за сотрудничество. Президент сделал ошибку, сказав, что уважает студента. Здесь нечего уважать", – закончил свою критику Фицо.

Советник Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на возмутительные заявления Фицо, подчеркнув, что с Симона Оманика надо брать пример.

Странно выглядят политики, которые в демократической стране Евросоюза начинают хамить в соцсетях школьнику, который имеет свое мнение и характер. С него скорее пример надо брать,

– написал он.