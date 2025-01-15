К тому же на награждение старшеклассник пришел с лентой в цветах украинского флага. В эфире 24 Канала политолог из Словакии Александр Дулеба объяснил, о чем этот инцидент сигнализирует словацкой власти.

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"Такого в Словакии еще не было"

19-летний старшеклассник прокомментировал свое поведение. Симон Оманик, который не пожал руку президенту страны, объяснил свою позицию тем, что считает, что Пеллегрини вел грязную предвыборную кампанию, нагнетая страхи в обществе, распространяя антиукраинские настроения и обвиняя своего оппонента Ивана Корчука, что тот якобы будет мобилизовать молодежь на войну в Украине и соответственно втягивать Словакию в российско-украинский конфликт.

Этот инцидент одно из основных событий сейчас в Словакии. Это очень хороший и отважный поступок. Я думаю, что это сильный месседж для молодежи,

– сказал Дулеба.

По его словам, это свидетельствует о том, что в Словакии крайне напряженная ситуация из-за внешней политики. В стране четко встала дилемма или Европейский Союз, или Россия. Словаки должны выбрать, в какой стране хотят жить и какое будущее видят для своих детей.

"Такого у нас еще не было. Вторая волна протестов планируется на 24 января", – отметил политолог из Словакии.

Обратите внимание! В Братиславе 11 января тысячи людей протестовали против политики премьер-министра Роберта Фицо, обвиняя его в том, что он тянет страну в Россию.

Как отметил политолог, в целом большинство словацкой молодежи сейчас поддерживает партию Прогрессивная Словакия, которая является главной оппозиционной силой против партии Фицо.

Основная часть молодежи прозападная и проукраинская, что будет иметь положительные последствия для налаживания украинско-словацких отношений в будущем. Впрочем, есть часть молодежи, их меньше, которые очень радикальны. Они стали частью электорального поля Фицо,

– добавил Дулеба.

Премьер-министр Робер Фицо уже отреагировал на инцидент со старшеклассником, раскритиковав его поступок. Он сказал, что забрал бы награду у школьника. Кроме того, Фицо возмутили слова президента Словакии Пеллегрини, который сказал, что уважает поступок этого молодого парня.