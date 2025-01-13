На груди у него была прикреплена лента в цветах украинского флага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на словацкое издание Dennik N.

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Что известно об инциденте

Симон Оманик получил бронзовую медаль на центральноевропейской математической олимпиаде в Венгрии в прошлом году.

Когда министр предложил Оманику пожать руку словацкому президенту Петеру Пеллегрини, школьник отказался, хотя президент уже протянул ладонь. После этого парень и чиновники все же сделали совместное фото.

Школьник не пожал руку словацкому президенту: смотреть видео

Призер олимпиады уже объяснил свой поступок. Он обвинил президента Словакии в победе на выборах путем "обмана и лжи", в частности из-за манипуляций на теме войны в Украине.

В дополнение к извечным популистским обещаниям о дешевой еде и дешевом газе, которые популисты повторяют на каждых выборах, он (Пеллегрини – 24 Канал) также обвинил своего оппонента в том, что тот отправил бы нас на войну в Украину,

– говорит Оманик.

Школьник считает это попыткой повлиять на человеческий инстинкт страха, а в некоторых частях словацкого общества – даже на антиукраинские настроения. В конце концов, юноша назвал Пеллегрини "мошенником и лжецом".

Напомним, накануне словацкий президент отказался от поездки в Украину. Он заявил, что украинское правительство и президент вызвали фундаментальную угрозу энергетической безопасности его страны, отказавшись от транзита газа в Словакию. Также Пеллегрини призвал "не обижаться" на него.