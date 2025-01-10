Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Aktuality. Кроме Словакии, эти акции также прошли в Кракове и Праге.

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Что известно о новой акции словаков против Фицо

Организатором акции против политики Фицо является инициатива "Мир Украине". Люди вышли на протесты в таких городах, как Братислава, Кошице, Прешов, Банская Быстрица, Жилин и Попрад.

В словацкой столице, где собралось, по предварительным данным, около 15 тысяч человек, протестующие скандировали: "Словакия – это Европа", "Хватит с нас Фицо", а также "Мы не будем молчать" и "В единстве наша сила".

Кроме того, в городах держали плакаты с критикой политики Роберта Фицо, в частности его сближение с Россией и диктатором Владимиром Путиным.

Протесты в словацких городах против Фицо / Фото Aktuality

Также на акциях протеста были видны украинские флаги. Зузана Яничкова, которая приняла участие в акции в Банской Быстрице и с начала российского вторжения помогает украинским беженцам, отметила, что "Украинцы здесь, потому что их выгнало из их страны зло Путина".

В некоторых городах к протестам присоединилась партия "Демократы", основанная бывшим премьер-министром страны Эдуардом Гегером.

Организаторы протестов также убеждают, что будут собираться и организовывать акции до тех пор, пока не наступит смена политики правительства и пока сам Фицо не уйдет в отставку.

К слову, словаки уже не впервые выходят на протесты против премьера Роберта Фицо. Еще 23 декабря 2024 года люди вышли на протест против поездки Фицо к Путину в Москву с лозунгом "Хватит России" в Братиславе.