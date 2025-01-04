Так, тысячи словаков вышли на протесты в пятницу, 3 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Aktuality.

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Протесты в Словакии против Фицо

Несмотря на морозную погоду, люди пришли выразить свое недовольство пророссийской политикой премьер-министра Роберта Фицо. К акции протеста присоединилось около 4 тысяч жителей словацкой столицы.

"Словаччина, берегись, оккупация началась", – таким был один из лозунгов организаторов акции протеста. Также на одном из транспарантов виднелась надпись: "Фицо, езжай в Москву, дай Словакии покой".

Протестующие получили от организаторов плакаты художника Рудольфа Сикоры. На одной стороне было написано слово "Предательство", на другой лозунг: "Мы – Европа".

Также указывается, что протестующие размахивали флагами не только Словакии, а и Европейского Союза. Кроме этого звучал и гимн ЕС, при этом организаторы подчеркивали, что "это наш гимн".

Художник Сикора отметил необходимость объединения усилий общественного сектора с оппозицией. "Я умоляю вас, оппозиционные политики, возьмите себя в руки", – подчеркнул он, добавив, что важно объединиться против зла.

"Мы не российская тряпка", – заявили выступающие на митинге к правительству Роберта Фицо, заявив, что тот хочет отдать Словакию России. "Мы не Россия", – скандировали организаторы и толпа.



В Братиславе тысячи людей вышли на митинг против Фицо / Фото NOELreports

Добавим, что также появилось видео, где во время протеста включили воздушную сирену, очевидно, чтобы напомнить о воздушных налетах, с которыми сталкиваются украинцы.

Воздушная сирена во время протеста в Братиславе: смотрите видео