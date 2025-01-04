Так, тисячі словаків вийшли на протести в пʼятницю, 3 січня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Aktuality.
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Протести в Словаччині проти Фіцо
Попри морозну погоду, люди прийшли висловити своє невдоволення проросійською політикою прем'єр-міністра Роберта Фіцо. До акції протесту долучилося близько 4 тисяч жителів словацької столиці.
"Словаччино, стережись, окупація почалася", – таким було одне з гасел організаторів акції протесту. Також на одному з транспарантів виднівся напис: "Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій".
Протестувальники отримали від організаторів плакати художника Рудольфа Сікори. На одному боці було написано слово "Зрада", на іншому гасло: "Ми – Європа".
Також вказується, що учасники протесту розмахували прапорами не лише Словаччини, а і Європейського Союзу. Крім цього лунав і гімн ЄС, при цьому організатори підкреслювали, що "це наш гімн".
Художник Сікора наголосив на необхідності об'єднання зусиль громадського сектору з опозицією. "Я благаю вас, опозиційні політики, візьміть себе в руки", – підкреслив він, додавши, що важливо об'єднатися проти зла.
"Ми не російська ганчірка", – заявили промовці на мітингу до уряду Роберта Фіцо, заявивши, що той хоче віддати Словаччину Росії. "Ми не Росія", – скандували організатори та натовп.
У Братиславі тисячі людей вийшли на мітинг проти Фіцо / Фото NOELreports
Додамо, що також зʼявилося відео, де під час протесту ввімкнули повітряну сирену, вочевидь, аби нагадати про повітряні нальоти, з якими стикаються українці.
Повітряна сирена під час протесту в Братиславі: дивіться відео