Сейчас тяжелые бои ведут на Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где противник понес потери в живой силе и технике.

Кстати Прорыва нет, – в ОП опровергли вторжение на Волыни

Что происходит на фронте

ВСУ вернули под контроль Мариуполь и Счастье. Уничтожили не менее 6 самолетов и 2 вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага.

Сложная ситуация на Херсонском направлении, однако силы обороны Украины дают отпор агрессору.

Погибшие военные

Из-за войны, которую начала Россия, полегли несколько десятков наших защитников. По данным Офиса Президента, их больше 40.

Однако наши бойцы также уничтожили более 50 оккупантов.