Сейчас тяжелые бои ведут на Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где противник понес потери в живой силе и технике.
Кстати Прорыва нет, – в ОП опровергли вторжение на Волыни
Что происходит на фронте
ВСУ вернули под контроль Мариуполь и Счастье. Уничтожили не менее 6 самолетов и 2 вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага.
Сложная ситуация на Херсонском направлении, однако силы обороны Украины дают отпор агрессору.
Погибшие военные
Из-за войны, которую начала Россия, полегли несколько десятков наших защитников. По данным Офиса Президента, их больше 40.
Однако наши бойцы также уничтожили более 50 оккупантов.