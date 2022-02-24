Наразі важкі бої ведуть на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об'єднаних сил, де противник поніс втрати в живій силі та техніці.
До речі Прориву немає, – в ОП спростували вторгнення на Волині
Що відбувається на фронті
ЗСУ повернули під контроль Маріуполь та Щастя. Знищили щонайменше 6 літаків, 2 вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога.
Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору.
Загиблі військові
Через війну, яку розпочала Росія, полягли кілька десятків наших захисників. За даними Офісу Президента, їх понад 40.
Однак наші бійці також знищили понад 50 окупантів.