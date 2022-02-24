Наразі важкі бої ведуть на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об'єднаних сил, де противник поніс втрати в живій силі та техніці.

До речі Прориву немає, – в ОП спростували вторгнення на Волині

Що відбувається на фронті

ЗСУ повернули під контроль Маріуполь та Щастя. Знищили щонайменше 6 літаків, 2 вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога.

Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору.

Загиблі військові