Про це на брифінгу в Офісі Президента заявив Олексій Арестович. Водночас він зазначив, що росіяни продовжують обстрілювати український кордон на Волині.
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Раніше повідомляли, що російським військам начебто вдалось прорватись вглиб території України у Волинському напрямку. Однак ця інформація не підтвердилась.
За словами Арестовича, на Волині ворог відкриває вогонь по українських прикордонниках, однак загалом там поки "тихо".
Брифінг в Офісі Президента за участі Арестовича: дивіться відео