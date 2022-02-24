Про це на брифінгу в Офісі Президента заявив Олексій Арестович. Водночас він зазначив, що росіяни продовжують обстрілювати український кордон на Волині.

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Раніше повідомляли, що російським військам начебто вдалось прорватись вглиб території України у Волинському напрямку. Однак ця інформація не підтвердилась.

За словами Арестовича, на Волині ворог відкриває вогонь по українських прикордонниках, однак загалом там поки "тихо".

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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Брифінг в Офісі Президента за участі Арестовича: дивіться відео