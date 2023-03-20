Как оказалось, военные погибли из-за снаряда. На место трагедии сразу прибыли работники ГБР и провели осмотр.

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Как причина гибели военных в части на Черниговщине

По предварительной информации, 18 марта во время штатных стрельб в воинской части в Черниговской области сдетонировал снаряд. В результате взрыва погибли четыре солдата.

Тела четырех военнослужащих направили в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения соответствующих исследований.

Зарегистрировано уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием,

– отметили в ГБР.

Что известно о гибели солдат на Черниговщине: смотрите видео

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