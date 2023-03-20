Как оказалось, военные погибли из-за снаряда. На место трагедии сразу прибыли работники ГБР и провели осмотр.
Обратите внимание Военный ВСУ застрелился во время ночного дежурства в Луганской области
Как причина гибели военных в части на Черниговщине
По предварительной информации, 18 марта во время штатных стрельб в воинской части в Черниговской области сдетонировал снаряд. В результате взрыва погибли четыре солдата.
Тела четырех военнослужащих направили в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения соответствующих исследований.
Зарегистрировано уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием,
– отметили в ГБР.
Что известно о гибели солдат на Черниговщине: смотрите видео
Другие подобные случаи
- В 2020 году на Хмельнитчине в воинской части A1358 застрелился солдат. Парень был стрессоустойчивым и не было никаких предпосылок, что он может покончить с собой.
- А в 2021 году в Луганской области покончил с жизнью 22-летний солдат. Он застрелился во время ночного дежурства на территории взводного опорного пункта.
- Также в Черниговской области застрелился военный-срочник. Трагедия произошла на территории 169-го учебного центра "Десна". Парню, покончившего с собой, было всего 23 года. Позже стало известно, что парень застрелился во время несения службы в страже – когда охранял склады. Использовал военное для этого штатное оружие – автомат АК-47. Погибшего обнаружили сослуживцы, которые пришли его заменить.
- Кроме этого, в Днепре покончил с собой подполковник Службы безопасности Украины. Мужчину нашли повешенным, а возле него была предсмертная записка.
- А в Одессе нашли повешенным правоохранителя. Речь идет об исполняющем обязанности заместителя начальника управления патрульной полиции Измаила Иване Митькине. Ранее он одолжил 300 тысяч долларов у сотрудников и скрылся.