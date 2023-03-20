Як виявилось, військові загинули через снаряд. На місце трагедії одразу прибули працівники ДБР та провели огляд.

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Як причина загибелі військових у частині на Чернігівщині

За попередньою інформацією, 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири солдати.

Тіла чотирьох військовослужбовців направили до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень.

Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю,

– зауважили у ДБР.

Що відомо про загибель солдатів на Чернігівщині: дивіться відео

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