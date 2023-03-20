Як виявилось, військові загинули через снаряд. На місце трагедії одразу прибули працівники ДБР та провели огляд.
Зверніть увагу Військовий ЗСУ застрелився під час нічного чергування на Луганщині
Як причина загибелі військових у частині на Чернігівщині
За попередньою інформацією, 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири солдати.
Тіла чотирьох військовослужбовців направили до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень.
Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю,
– зауважили у ДБР.
Що відомо про загибель солдатів на Чернігівщині: дивіться відео
Інші подібні випадки
- У 2020 році на Хмельниччині у військовій частині A1358 застрелився солдат. Хлопець був стресостійким і не було жодних передумов, що він може накласти на себе руки.
- А у 2021 році на Луганщині покінчив з життям 22-річний солдат. Він застрелився під час нічного чергування на території взводного опорного пункту.
- Також у Чернігівській області застрелився військовий-строковик. Трагедія сталась на території 169-го навчального центру "Десна". Хлопцеві, що вкоротив собі віку, було лише 23 роки. Згодом стало відомо, що відомо, що хлопець застрелився під час несення служби у варті – коли охороняв склади. Використав військовий для цього штатну зброю – автомат АК-47. Загиблого виявили колеги по службі, які прийшли його замінити.
- Окрім цього, у Дніпрі вкоротив собі віку підполковник Служби безпеки України. Чоловіка знайшли повішеним, а біля нього була передсмертна записка.
- А в Одесі знайшли повішеним правоохоронця. Мовиться про виконувача обов'язків заступника начальника управління патрульної поліції Ізмаїла Івана Мітькіна. Раніше він позичив 300 тисяч доларів у співробітників та зник.