Об этом сообщили в Офисе Президента, передает 24 канал. В последние сутки вражеская армия обстреливала пригород и жилые кварталы Чернигова. По предварительным данным, есть погибшие.

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В ночь на 15 марта продолжались почти постоянные воздушные тревоги в:

Чернигове;

Прилуках;

Остере;

Десне.

Из-за боевых действий без электроснабжения в области остаются 230 населенных пунктов в 3 районах. Черниговский – 206, Нежинский – 21, Прилуцкий – 3.

Информация ГСЧС

Как сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, за последние сутки по состоянию на 8:50 утра 15 марта, в области зарегистрировали 13 пожаров, из них 9 из-за обстрелов российской армией населенных пунктов.

Загорелись 3 объекта инфраструктуры, 5 возгораний зафиксировали в жилом секторе, а также сгорел 1 транспорт. Об этом написал в своем телеграме Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОВА.

Всего с начала войны ликвидировано 226 пожаров, из них из-за обстрелов 170. Спасены 35 человек, из них 10 детей,

– отметили спасатели Черниговщины.

За сутки спасатели трижды приобщались к работам по разбору разрушенных зданий. Группа пиротехников ГСЧС за сутки 6 раз выезжала для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов. С начала войны таких вызовов было 62.

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