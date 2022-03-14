Четверо человек в результате этого бомбового налета погибли. Это охранник, работник и два члена его семьи.

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Информацию подтвердил директор "Черниговводоканала" Сергей Малявко.

Несмотря на потери, "Черниговводоканал" делает все возможное, чтобы полноценно восстановить подачу воды.

Разрушенная насосная станция / фото "Укрводоканалекология"