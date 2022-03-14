Четверо человек в результате этого бомбового налета погибли. Это охранник, работник и два члена его семьи.
К теме Оккупанты совершили атаку на Чернигов: враг нанес несколько авиаударов
Информацию подтвердил директор "Черниговводоканала" Сергей Малявко.
Несмотря на потери, "Черниговводоканал" делает все возможное, чтобы полноценно восстановить подачу воды.
Разрушенная насосная станция / фото "Укрводоканалекология"
Российские оккупанты сегодня ночью, 14 марта, нанесли удар по Чернигову. Враг использовал авиацию.