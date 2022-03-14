Как сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, ситуация на направлении остается без изменений. Враг продолжает обстрелы мирных городов, но в боях с ВСУ несет потери и не может продвинуться дальше.

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Удар по Чернигову

Российские оккупанты сегодня ночью нанесли удар по Чернигову. Враг использовал авиацию. Информации о пострадавших пока нет.

Не оставляют они нас в покое, но это не надолго. Наши Вооруженные Силы работают эффективно, наносят мощные удары вражеской технике по всей территории области,

– написал Чаус.

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