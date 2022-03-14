Як повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, ситуація на напрямку залишається без змін. Ворог продовжує обстріли мирних міст, але в боях із ЗСУ зазнає втрат та не може просунутися далі.

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Удар по Чернігову

Російські окупанти сьогодні вночі завдали удару по Чернігову. Ворог використав авіацію. Інформації про постраждалих наразі немає.

Не залишають вони нас в спокої, але це не надовго. Наші Збройні Сили працюють ефективно, наносять потужні удари ворожій техніці по всій території області,

– написав Чаус.

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