Армійці 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців зі зброєю в руках передали вітання окупантам.

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Український захисник з Javelin у руках звернувся до росіян

Любі військові-кацапи, росіяни, москалі, гниди, падли, як вас там ще назвати. Як у вас немає розуму і ви до нас претесь, ми завжди раді з цією штучкою вас привітати,

– сказав військовий.

У руках він тримав Javelin. "Будем гнати до кордону із неймовірною люттю", – підписали відеоролик у Сухопутних військах.

Нагадаємо, давати відсіч російським загарбникам готові як військові й територіальна оборона, так і мирне населення. Про це свідчать численні акції у містах України, зокрема у тимчасово окупованих. Там люди з українською символікою не бояться йти на озброєних росіян і проганяти їх з рідної землі.

Військові зі зброєю у руках передають вітання росіянам: дивіться відео