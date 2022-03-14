Попри тривалий наступ окупантів українські військові кажуть, що бойовий дух у них – на високому рівні. І ворога вони обов'язково знищують, повідомляє 24 канал.

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"Ворог неодноразово обстрілює наші позиції, але ми тримаємось мужньо й надаємо адекватну відповідь противнику. Якщо є можливість, працюємо, зміщуємо техніку противника… Настрій – чудовий. Хочемо, щоб якнайшвидше закінчилась ця війна. Хочемо якнайшвидше вигнати противника з нашої землі. Ну і бойовий дух – на високому рівні", – каже військовий Ігор.

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"Останніми днями втілилося прорвати колону противника… Вся піхота, яка була в колоні, просто вибігла і почала втікати… Ціль і мета тільки одні – перемогти в цій війні", – розповідає захисник Тарас.

"Підбили танк, підбили бронемашину. Тобто дали їм зрозуміти, що тут – не так вже й просто, як вони думають… Тут (у захисників – 24 канал) – все нормально. Живі, здорові. А звільняти ми будемо, бо це – наша земля. І нашим дітям тут жити, не їм. Якщо їм тут щось не подобається, зібрали манатки – і на Росію. А це – Україна", – наголошує воїн Руслан.