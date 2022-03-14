Російським окупантам не вдається просуватися далі територією України Завдяки ЗСУ вони зазнали шалених втрат та деморалізовані, тому кидаються в атаки вже не так активно.

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ЗСУ стримують наступ ворога

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, ворог не зумів просунутися далі на жодному з напрямків.

Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах, – йдеться у повідомленні.

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