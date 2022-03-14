Российским оккупантам не удается продвигаться дальше по территории Украины, благодаря ВСУ они понесли огромные потери и деморализованы, поэтому бросаются в атаки уже не так активно.

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ВСУ сдерживают наступление врага

Как сообщили в Генштабе ВСУ, враг не сумел продвинуться дальше ни на одном из направлений.

Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции на всех направлениях выдвижения не получили. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и удержании на ранее занятых рубежах, – говорится в сообщении.

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